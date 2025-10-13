Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 214,60 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 214,60 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 215,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 212,09 USD. Bisher wurden via New York 141.203 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,93 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,006 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
