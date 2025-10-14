Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag schwächer

Kurs der Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 213,67 USD ab.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 213,67 USD nach. Die Boeing-Aktie sank bis auf 212,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,25 USD. Bisher wurden via New York 84.936 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 65,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,83 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,006 USD einfahren.

