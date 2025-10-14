DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend freundlich

14.10.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 215,95 USD nach oben.

Boeing Co.
186,90 EUR 1,18 EUR 0,64%
Die Boeing-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 215,95 USD. Bei 217,90 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.534 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 67,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,83 USD je Boeing-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -2,006 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

