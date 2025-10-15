Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend leichter
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 214,01 USD abwärts.
Um 20:07 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 214,01 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 212,50 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,31 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 352.884 Stück gehandelt.
Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 11,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 39,76 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,83 USD je Boeing-Aktie an.
Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -2,699 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Erste Schätzungen: Boeing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:06
|Boeing Buy
|UBS AG
|11:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
