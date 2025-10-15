Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 214,36 USD.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 214,36 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 215,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 213,55 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 215,31 USD. Bisher wurden via New York 107.363 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 39,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,699 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

