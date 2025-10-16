DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.728 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

16.10.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 214,42 USD.

Boeing Co.
183,48 EUR -0,98 EUR -0,53%
Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 214,42 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 214,88 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 67.442 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Mit einem Zuwachs von 13,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 39,88 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,83 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,682 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

