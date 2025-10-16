Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagabend mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 212,09 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 212,09 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 211,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,34 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276.299 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 64,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,88 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,682 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

