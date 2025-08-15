DAX24.284 -0,3%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.924 -0,1%Nas21.618 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag schwächer

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 231,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
198,00 EUR -3,70 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 231,77 USD. Bei 231,77 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 234,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.853 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 4,67 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 44,38 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,50 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,989 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.07.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
