Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

20.08.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 224,35 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 224,35 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 224,00 USD. Bei 224,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 101.686 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,54 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 242,17 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,994 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
11:41Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.07.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
