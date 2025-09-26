Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Montagnachmittag

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 217,36 USD ab.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 217,36 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 217,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 221,27 USD. Bisher wurden via New York 344.799 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,69 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,982 USD einfahren.

