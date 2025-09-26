Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.273 +0,1%Nas22.562 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 215,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
184,02 EUR -6,46 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 215,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 215,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 221,27 USD. Bisher wurden heute 966.229 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit Abgaben von 40,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,982 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Palantir-Aktie im Fokus: KI für Boeings Rüstungs- und Raumfahrtfabriken

Erstmals seit 2019: Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
09:01Boeing BuyUBS AG
08:56Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
