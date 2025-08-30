DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend freundlich

26.09.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend freundlich

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 222,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
190,48 EUR 5,80 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 222,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 224,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 985.875 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit Abgaben von 42,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,83 USD je Boeing-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,980 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19:46Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
