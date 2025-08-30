Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag fester

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 222,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 222,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 223,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 472.517 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 9,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,06 Prozent.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,75 Mrd. USD im Vergleich zu 16,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,980 USD je Boeing-Aktie stehen.



