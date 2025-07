Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 223,52 USD.

Das Papier von Boeing befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 223,52 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 221,41 USD. Bei 224,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 179.932 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,061 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -0,56 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,912 USD je Boeing-Aktie belaufen.

