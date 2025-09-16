DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochmittag nach

17.09.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 4,17 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,81 EUR -0,02 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 4,17 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,17 GBP ab. Bei 4,22 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.149.844 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 13,05 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 21,00 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,448 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen