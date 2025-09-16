BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochmittag nach

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 4,17 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 4,17 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,17 GBP ab. Bei 4,22 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.149.844 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 13,05 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 21,00 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,448 USD in den Büchern stehen haben wird.

