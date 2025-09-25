DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Notierung im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Freitagnachmittag ins Plus

26.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,45 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,45 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,45 GBP. Bei 4,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 6.124.686 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gewinne von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 35,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,60 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,448 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
