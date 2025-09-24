BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 4,38 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 4,38 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,36 GBP. Bei 4,37 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 410.644 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gewinne von 7,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 32,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,57 GBP.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,449 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

