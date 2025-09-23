DAX23.609 ±-0,0%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,26 +0,7%Gold3.762 -0,1%
Kursentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

24.09.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BP. Mit einem Kurs von 4,32 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,94 EUR 0,02 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 4,32 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,32 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,28 GBP. Bei 4,31 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.949.283 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 9,15 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,448 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

