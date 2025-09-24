BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,38 GBP ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,38 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,36 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,37 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.072.864 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,60 GBP je BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,449 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

