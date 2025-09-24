DAX23.535 -0,6%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.022 -0,2%Nas22.386 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,92 -0,2%Gold3.735 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Neues Totalenergies-Fernwärmenetz von Sachsen-Anhalt nach Sachsen

25.09.25 15:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
53,41 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEUNA/LEIPZIG (dpa-AFX) -

Neues TotalEnergies-Fernwärmenetz von Sachsen-Anhalt nach Sachsen

Wer­bung

Tausende Haushalte in Leipzig sollen in Zukunft durch die Abwärme aus einer Raffinerie mit Wärme versorgt werden. Die Trasse von der TotalEnergies Raffinerie im Süden Sachsen-Anhalts bis in die Messestadt in Sachsen soll 19 Kilometer lang sein, teilten die Leipziger Stadtwerke mit. Die Fernwärmeleitung hin zum Heizwerk Kulkwitz soll in zwei Jahren fertiggestellt sein.

Das Projekt kostet den Angaben nach mehr als 230 Millionen Euro. Auch durch den Bau der Trasse soll das Fernwärmenetz von Leipzig dekarbonisiert werden, hieß es. Die Abwärme der Raffinerie sei bislang nicht genutzt worden. In Zukunft soll damit rund 40 Prozent des aktuellen Fernwärmebedarfs in Leipzig gedeckt werden. Umgerechnet entspreche das der Versorgung von etwa 100.000 Haushalten.

"Das Projekt verbindet auf kluge Weise Ressourcen-Effizienz und Klimaschutz mit der zukunftsweisenden Zusammenarbeit unserer Unternehmen in Mitteldeutschland", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Das Bundeswirtschaftsministerium fördert den Bau demnach mit über 90 Millionen Euro./ija/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TotalEnergies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
11:31TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:56TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
08:01TotalEnergies BuyUBS AG
23.09.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
08:01TotalEnergies BuyUBS AG
23.09.2025TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025TotalEnergies BuyUBS AG
15.09.2025TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:31TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:56TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen