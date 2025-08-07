TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,67 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit zur bisherigen Quartalsberichtssaison. Demnach haben die größten Ölkonzerne gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
52,28 €
|Abst. Kursziel*:
5,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
52,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,40%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
