BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,38 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,38 GBP ab. Bei 4,36 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 4,37 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.474.893 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,75 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,60 GBP je BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,449 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

