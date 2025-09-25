BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag nahe Vortagesschluss

BP im Fokus

Die Aktie von BP zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 4,40 GBP bewegte sich die BP-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BP-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,40 GBP. Bei 4,41 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,40 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 4,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 310.108 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 33,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,60 GBP angegeben.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,448 USD je BP-Aktie belaufen.

