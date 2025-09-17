DAX23.657 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1832 +0,1%Öl68,07 +0,2%Gold3.668 +0,2%
Aktie im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag im Plus

18.09.25 12:07 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die BP-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 4,20 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,23 GBP. Bei 4,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.023.144 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,448 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

