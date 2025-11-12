Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 353,49 USD zu.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 353,49 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 358,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 358,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 518.572 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 386,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 9,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 60,93 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,74 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
05.09.2025
Broadcom Buy
UBS AG
06.06.2025
Broadcom Outperform
Bernstein Research
13.12.2024
Broadcom Buy
UBS AG
13.06.2024
Broadcom Overweight
Barclays Capital
14.06.2019
Broadcom Market Perform
Cowen and Company, LLC
