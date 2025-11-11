Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 354,78 USD.
Die Broadcom-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 354,78 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 349,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.918.654 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 386,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,07 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.
Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,74 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
