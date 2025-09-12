Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 359,43 USD.

Die Broadcom-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 359,43 USD. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 356,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 360,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 650.334 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 3,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 160,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,40 USD erwirtschaftet worden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?