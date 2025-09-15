DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1790 +0,2%Öl67,56 +0,1%Gold3.686 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt L'Oreal auf 'Underperform' und Ziel auf 340 Euro

16.09.25 07:34 Uhr
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382,85 EUR -4,80 EUR -1,24%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
08:01LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
11.09.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
10.09.2025LOréal Market-PerformBernstein Research
05.09.2025LOréal NeutralUBS AG
04.09.2025LOréal HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.05.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
22.04.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
22.04.2025LOréal BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
14.04.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2025LOréal Market-PerformBernstein Research
05.09.2025LOréal NeutralUBS AG
04.09.2025LOréal HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.08.2025LOréal NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
11.09.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
04.09.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
31.07.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
30.07.2025LOréal UnderweightJP Morgan Chase & Co.

