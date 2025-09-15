ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt L'Oreal auf 'Underperform' und Ziel auf 340 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
