LOréal Aktie
Marktkap. 207,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Callum Elliott verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Kering im Bereich Beaty & Wellness sowie den Kauf der Parfummarke Creed. Strategisch gesehen, sei dies sinnvoll, auch wenn ein hoher Preis damit verbunden sei./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
394,60 €
|Abst. Kursziel*:
3,90%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
394,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,89%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
