ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal (LOréal) nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
