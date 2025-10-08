DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
LOréal Aktie

378,10 EUR -5,00 EUR -1,31 %
STU
383,75 EUR +5,25 EUR +1,39 %
GVIE
Marktkap. 201,7 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

09:51 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378,10 EUR -5,00 EUR -1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 360 auf 350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Beim Kosmetikkonzern L'Oreal dürfte sich das Wachstum - wenn auch nicht immun gegen eine nachlassende Dynamik - jedoch widerstandsfähiger als beim Konkurrenten Puig zeigen, dessen Aktien sie abgestuft habe. In einer separaten Branchenbetrachtung stufte Pannuti zudem die Titel des Aromen- und Duftstoffeherstellers Givaudan ab./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

09:51 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
25.09.25 LOréal Kaufen DZ BANK
24.09.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
