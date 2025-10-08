LOréal Aktie
Marktkap. 201,7 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 360 auf 350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Beim Kosmetikkonzern L'Oreal dürfte sich das Wachstum - wenn auch nicht immun gegen eine nachlassende Dynamik - jedoch widerstandsfähiger als beim Konkurrenten Puig zeigen, dessen Aktien sie abgestuft habe. In einer separaten Branchenbetrachtung stufte Pannuti zudem die Titel des Aromen- und Duftstoffeherstellers Givaudan ab./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
383,75 €
|Abst. Kursziel*:
-8,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
378,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,43%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
371,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
