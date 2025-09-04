DAX 23.648 +0,2%ESt50 5.458 -0,3%Top 10 Crypto 15,68 +2,8%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 96.289 +1,5%Euro 1,1738 -0,7%Öl 68,61 +1,2%Gold 3.772 +0,2%
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX pendelt zur Wochenmitte in enger Range um die Nulllinie
Unterschätzter Player? SAPs Chancen im Wettlauf um KI-Agenten!
LOréal Aktie

368,55 EUR -2,35 EUR -0,63 %
STU
369,50 EUR -6,40 EUR -1,70 %
GVIE
Marktkap. 192,53 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

15:11 Uhr
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
368,55 EUR -2,35 EUR -0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
369,50 €		 Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
368,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,75%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
372,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

15:11 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
17.09.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
16.09.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
11.09.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
10.09.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

