LOréal Aktie
Marktkap. 192,53 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
369,50 €
|Abst. Kursziel*:
-7,98%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
368,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,75%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15:11
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:11
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|LOréal Neutral
|UBS AG