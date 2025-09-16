LOréal Aktie
Marktkap. 206,68 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
377,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
375,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:01
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
