LOréal Aktie
Marktkap. 196,99 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 353 auf 367 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen positive Rückschlüsse auf die Entwicklung des Körperpflegekonzerns im dritten Jahresviertel zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Hautpflegespezialisten Galderma, an dem L'Oreal beteiligt ist./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
378,10 €
|Abst. Kursziel*:
-2,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
380,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,60%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
