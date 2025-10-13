DAX 24.202 -0,1%ESt50 5.610 +1,0%MSCI World 4.318 +0,9%Top 10 Crypto 15,20 -1,3%Nas 22.766 +1,1%Bitcoin 95.627 -2,0%Euro 1,1637 +0,2%Öl 62,02 -0,4%Gold 4.201 +1,4%
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
380,70 EUR +4,95 EUR +1,32 %
STU
378,10 EUR +8,05 EUR +2,18 %
GVIE
Marktkap. 196,99 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

11:31 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
380,70 EUR 4,95 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 353 auf 367 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen positive Rückschlüsse auf die Entwicklung des Körperpflegekonzerns im dritten Jahresviertel zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Hautpflegespezialisten Galderma, an dem L'Oreal beteiligt ist./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
378,10 €		 Abst. Kursziel*:
-2,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
380,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,60%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
372,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:31 LOréal Neutral UBS AG
08:41 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
09.10.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

