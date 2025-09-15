LOréal Aktie
Marktkap. 202,66 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 371 auf 340 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
389,20 €
|Abst. Kursziel*:
-12,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
382,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,19%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LOréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|LOréal Neutral
|UBS AG