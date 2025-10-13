LOréal Aktie
Marktkap. 207,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Übernahme der Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro sei positiv für den Kosmetikkonzern zu werten, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
394,60 €
|Abst. Kursziel*:
-13,84%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
393,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:31
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:31
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research