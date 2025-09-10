LOréal Aktie
Marktkap. 210,8 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern profitiere von Absicherungsgeschäften gegen Wechselkursveränderungen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht könnte der starke Euro das Wachstum allerdings bremsen, da die Hälfte der Produktion in Europa stattfinde, L'Oreal hier aber nur ein Drittel seines Umsatzes mache./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
390,15 €
|Abst. Kursziel*:
-12,85%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
387,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,35%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
