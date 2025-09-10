DAX 23.671 +0,2%ESt50 5.380 +0,4%Top 10 Crypto 16,00 +1,3%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1686 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 3.623 -0,5%
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
LOréal Aktie

387,90 EUR -0,05 EUR -0,01 %
STU
390,15 EUR -7,15 EUR -1,80 %
GVIE
Marktkap. 210,8 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

12:21 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
387,90 EUR -0,05 EUR -0,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern profitiere von Absicherungsgeschäften gegen Wechselkursveränderungen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht könnte der starke Euro das Wachstum allerdings bremsen, da die Hälfte der Produktion in Europa stattfinde, L'Oreal hier aber nur ein Drittel seines Umsatzes mache./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
390,15 €		 Abst. Kursziel*:
-12,85%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
387,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,35%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

12:21 LOréal Sell Deutsche Bank AG
10.09.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
05.09.25 LOréal Neutral UBS AG
04.09.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

