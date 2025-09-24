DAX 23.527 -0,6%ESt50 5.438 -0,5%Top 10 Crypto 15,36 -1,7%Dow 46.058 -0,1%Nas 22.416 -0,4%Bitcoin 95.114 -1,5%Euro 1,1673 -0,6%Öl 69,13 +0,1%Gold 3.733 -0,1%
LOréal Aktie

366,15 EUR +1,15 EUR +0,32 %
STU
368,00 EUR -7,90 EUR -2,10 %
GVIE
Marktkap. 199,28 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
366,15 EUR 1,15 EUR 0,32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat L'Oreal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 407 auf 425 Euro angehoben. Der französische Kosmetikkonzern sei durch seine Innovationsstärke gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes zu profitieren, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Potenzial sieht die Expertin insbesondere für die Luxus- und die hochmargige Hautpflegesparte./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
368,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
366,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
372,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

16:31 LOréal Kaufen DZ BANK
24.09.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
17.09.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
16.09.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
11.09.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

