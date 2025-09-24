LOréal Aktie
Marktkap. 199,28 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat L'Oreal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 407 auf 425 Euro angehoben. Der französische Kosmetikkonzern sei durch seine Innovationsstärke gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes zu profitieren, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Potenzial sieht die Expertin insbesondere für die Luxus- und die hochmargige Hautpflegesparte./rob/tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
368,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
366,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
