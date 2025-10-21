LOréal Aktie
Marktkap. 210,48 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
393,30 €
|Abst. Kursziel*:
-11,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
373,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,34%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
