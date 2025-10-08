DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
LOréal Aktie

381,85 EUR -1,25 EUR -0,33 %
STU
383,75 EUR +5,25 EUR +1,39 %
GVIE
Marktkap. 201,7 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

13:51 Uhr
LOréal Sell
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
381,85 EUR -1,25 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
383,75 €		 Abst. Kursziel*:
-11,40%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
381,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,96%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
371,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:51 LOréal Sell Deutsche Bank AG
09:51 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
25.09.25 LOréal Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

