LOréal Aktie
Marktkap. 196,99 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Geschäftszahlen des Luxuswarenkonzerns LVMH ließen für die Entwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal durchwachsene Rückschlüsse zu, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
370,05 €
|Abst. Kursziel*:
-5,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
377,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
371,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
