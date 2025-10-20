LOréal Aktie
Marktkap. 210,48 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Das Wachstum im dritten Quartal habe sich wie versprochen beschleunigt, allerdings nicht so stark wie erhofft, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Professional sei weiterhin ein herausragender Leistungsträger, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
395,80 €
|Abst. Kursziel*:
6,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
376,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
