LOréal Aktie
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Erlösentwicklung zwar beschleunigt, dennoch sei das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs könnte sich dies ihm zufolge daher kurzfristig als problematisch erweisen./rob/ck/ag
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
