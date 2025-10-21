DAX 24.265 -0,3%ESt50 5.664 -0,4%MSCI World 4.340 +0,0%Top 10 Crypto 14,85 -4,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.286 -0,4%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,30 +1,0%Gold 4.107 -0,4%
LOréal Aktie

375,05 EUR -1,40 EUR -0,37 %
STU
395,80 EUR +3,65 EUR +0,93 %
GVIE
Marktkap. 210,48 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

09:26 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
375,05 EUR -1,40 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Erlösentwicklung zwar beschleunigt, dennoch sei das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs könnte sich dies ihm zufolge daher kurzfristig als problematisch erweisen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
395,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,59%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
375,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
372,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

