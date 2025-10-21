LOréal Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Die Umsätze des dritten Quartals hätten unter den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend nach den Zahlen. Sie rechnet mit einer Belebung im vierten Quartal. Sicher sei dies allerdings nicht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 21:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
