LOréal Aktie
Marktkap. 210,48 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Das vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er sieht die Aktie angesichts fehlender Zukunftsaussagen des Managements, der Gefahr eines schwächeren Wachstums in China sowie des Lagerbestandsabbaus im Parfümbereich unter Druck./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
395,80 €
|Abst. Kursziel*:
-14,10%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
372,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,66%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
365,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
