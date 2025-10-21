DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Profil

LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
372,25 EUR -4,20 EUR -1,12 %
STU
395,80 EUR +3,65 EUR +0,93 %
GVIE
Marktkap. 210,48 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

11:46 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
372,25 EUR -4,20 EUR -1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Das vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er sieht die Aktie angesichts fehlender Zukunftsaussagen des Managements, der Gefahr eines schwächeren Wachstums in China sowie des Lagerbestandsabbaus im Parfümbereich unter Druck./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
395,80 €		 Abst. Kursziel*:
-14,10%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
372,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,66%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:46 LOréal Sell Deutsche Bank AG
09:26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 LOréal Neutral UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

