LOréal Aktie

371,80 EUR -4,85 EUR -1,29 %
FSE
395,80 EUR +3,65 EUR +0,93 %
GVIE
Marktkap. 210,48 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

08:16 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
371,80 EUR -4,85 EUR -1,29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Das schwächere Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal sei auf eine mauere Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Die schlechte Berechenbarkeit des vierten Quartals und auch 2026 belaste die Stimmung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
395,80 €		 Abst. Kursziel*:
-7,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
371,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
372,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:16 LOréal Neutral UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Dow Jones Breite Erholung L'Oreal-Aktie: Wachstum im dritten Quartal beschleunigt L'Oreal-Aktie: Wachstum im dritten Quartal beschleunigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro
dpa-afx L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck
dpa-afx L'Oreal-Aktie steigt: Offenbar Kauf von Kering-Schönheitssparte für Milliardensumme geplant
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral'
TraderFox Kering verkauft Beauty-Sparty an L’Oréal für 4,7 Mrd. USD
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr eingefahren
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
