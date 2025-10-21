LOréal Aktie
Marktkap. 210,48 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Das schwächere Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal sei auf eine mauere Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Die schlechte Berechenbarkeit des vierten Quartals und auch 2026 belaste die Stimmung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
395,80 €
|Abst. Kursziel*:
-7,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
371,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
