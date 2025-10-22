DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
LOréal Aktie

378,00 EUR +4,40 EUR +1,18 %
STU
372,70 EUR -23,10 EUR -5,84 %
GVIE
Marktkap. 211,89 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

08:31 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378,00 EUR 4,40 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die am Dienstagabend vorgestellten Quartalsumsätze seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Callum Elliott in seiner Einschätzung vom Mittwochnachmittag. Gemessen an den Erwartungen an eine Beschleunigung durch die vom Konzern geplante Stimulierung des Kosmetikgeschäfts habe das Wachstum enttäuscht. Nun hinterfrage der Markt die Effektivität dieses Plans sowie die mittel- bis langfristigen Aussichten in diesem Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
372,70 €		 Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
378,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,47%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:31 LOréal Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 LOréal Kaufen DZ BANK
22.10.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

