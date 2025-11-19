Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag höher

So bewegt sich Broadcom

Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 352,17 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 352,17 USD nach oben. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 352,50 USD zu. Bei 340,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 706.206 Broadcom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 386,46 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 60,78 Prozent wieder erreichen.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

