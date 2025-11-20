Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 372,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 372,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 372,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 366,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.284.155 Broadcom-Aktien.
Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 386,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 62,93 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.
Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
