Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Nachmittag kräftig

20.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 372,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
323,25 EUR 17,15 EUR 5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 372,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 372,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 366,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.284.155 Broadcom-Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 386,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 62,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
