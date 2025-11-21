Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend um Nulllinie
Die Aktie von Broadcom zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 346,72 USD.
Mit einem Kurs von 346,72 USD zeigte sich die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 348,60 USD aus. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 331,81 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 344,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.362.416 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 386,46 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 151,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Broadcom dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nach starken NVIDIA-Zahlen: So reagieren die Aktien von AMD und Broadcom
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
